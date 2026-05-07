"En Ormuz no habrá acuerdo de paz. Como mucho, un cese de hostilidades"

EC EXCLUSIVO

Han pasado casi cinco años desde que Arancha González Laya salió del Ministerio de Exteriores. En este tiempo, el mundo ha cambiado mucho, pero ella sigue siendo una testigo privilegiada como decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Acaba de volver de Washington y ha pasado unos días en España. Hablamos durante una hora en las oficinas del European Council for Foreign Relations (ECFR) de Madrid.

PREGUNTA. Hoy ha vuelto el optimismo a los mercados por la situación de Ormuz. ¿Crees que nos acercamos al fin de la guerra de Irán?

RESPUESTA. En Ormuz lo que estamos viendo es la resistencia de Irán y la necesidad de Estados Unidos de salvar la reputación y los muebles de cara a las elecciones de mitad del mandato, que son en apenas unos meses. Pero no habrá un acuerdo de paz porque eso requeriría tiempo, esfuerzos y negociadores profesionales. Habrá, en el mejor de los casos, un cese de hostilidades con promesas genéricas que durarán lo que dure la voluntad de las partes de no agredirse mutuamente. Y este es el drama de nuestro tiempo: conflictos que se multiplican, con raíces muy profundas que se enquistan porque no hay ni la profesionalidad, ni el tiempo, ni la paciencia, ni la coordinación entre aliados y otros países para buscar soluciones a largo plazo.

P. ¿Y qué puede hacer Europa en este conflicto? ¿Deberíamos hacer algo?

R. Tenemos que estar preparados para buscar una negociación de fondo con Irán; es la única manera de resolver esto a largo plazo. Como decía, las negociaciones profesionales están siendo reemplazadas por nuevos mediadores (Qatar, Pakistán...) cuya misión no es conseguir acuerdos de paz, sino arreglos temporales. Algo parecido a lo que ya vimos en Afganistán, donde se puso un parche y ahora tenemos el mismo régimen talibán que hace 30 años. En Gaza solo hemos logrado un alto el fuego. Y en Ormuz ahora hay una enorme desconfianza de Irán sobre la voluntad estadounidense de respetar el pacto. Los iraníes piensan que la única manera de evitar que EEUU e Israel les ataquen es poniendo contra las cuerdas la economía internacional hasta que se acepte un pacto de no agresión duradero.

P. ¿Y cómo puede mediar Europa?

R. Debemos prepararnos para una negociación que aborde el tema nuclear, las sanciones, los misiles balísticos, los proxies regionales y ahora también Ormuz. Europa puede ofrecer un marco que fue exitoso en el pasado. Pero esto no se hace con discusiones de dos horas; se necesita un proceso con expertos y garantías. Entretanto, tenemos que avanzar en lo que Macron ha querido construir: una gran coalición internacional que sea garante de un pacto de no agresión en el estrecho, manteniéndolo abierto sobre la base del derecho internacional. Podemos actuar como colchón multilateral. Pero claro, esto no se puede hacer mientras llueven bombas; hace falta alcanzar primero un alto el fuego estable.

"En Estados Unidos hay mucha gente que quiere mantener lazos con Europa, sobre todo en el sector económico, académico, cultural y social"

P. Entiendo que el foro para resolver asuntos con los mecanismos tradicionales es la ONU, pero a nadie le importa ya demasiado lo que tenga que decir la ONU. ¿Está deslegitimado este foro para siempre?

R. Lo que sufren en Naciones Unidas es más que una deslegitimación. El mundo es mucho más hostil que antes y el margen del secretario general se ha estrechado, pero quien ocupe el cargo también tiene que tener la voluntad de querer transitar ese camino y arriesgarse a fallar. Pronto tendremos elección de un nuevo secretario general y esto se debería tener en consideración: los estados se han dado cuenta de la fragilidad de no tener una ONU fuerte con capacidad de mediación. Se necesita a alguien que tenga la confianza de Irán, de Israel y de EEUU a la vez. Quizás esta crisis alumbre otro sistema. Pienso en lo que pasó cuando Rusia invadió Ucrania y se bloquearon los mercados de grano: ¿quién consiguió mediar para que el grano saliera por el mar Negro? Pues lo hizo Naciones Unidas, ayudada por Turquía.

P. Los líderes europeos intentaron apaciguar a Trump y no funcionó. ¿Hay un nuevo consenso en Europa sobre la necesidad de enseñarle los dientes para ser respetado?

R. Cuando llegó Donald Trump, yo dije exactamente eso, que no va a servir la adulación, que solo va a servir la fortaleza. Creo que eso ha quedado constatado. Buscar compromisos y ceder no va a mantener a Estados Unidos de nuestro lado. Algunos líderes ya lo expresan abiertamente, otros con la boca pequeña y otros están callados, pero piensan igual. Es verdad que hay muchísimos vínculos que nos siguen uniendo, que son difíciles de deshacer y que en muchos casos no nos conviene deshacer. Aquí lo sabemos y en Estados Unidos hay mucha gente que también lo sabe, sobre todo del sector económico, académico, cultural y social. Mira, acabo de pasar una semana en Washington en las reuniones del Banco Mundial y del Fondo y he constatado dos cosas. La primera es que no tenemos un diálogo con Estados Unidos. Hay un intercambio de posturas, pero no hay puntos de encuentro. La segunda es que la gente que está empezando a construir espacios de colaboración alternativos.

"Ponemos mucho énfasis en la figura de Trump, pero ese es un diagnóstico equivocado"

P. ¿Crees que hay una vuelta atrás a la situación previa? ¿Podríamos reconstruir los vínculos si cambia el gobierno americano?

R. Ponemos mucho énfasis en la figura del presidente Trump, pero ese es un diagnóstico equivocado. Él no es el problema, es la manifestación de un problema muy profundo. Hay una gran parte de la ciudadanía estadounidense que quiere una involución para su país, un retraimiento de la postura internacional y un desenganche de las cuestiones globales. Buscan que EEUU se concentre en resolver sus problemas internos. Hay una pulsión muy profunda; no nos olvidemos de que Trump ganó una elección, casi gana una segunda y ganó una tercera. Él es solo el síntoma, pero el problema no va a desaparecer a menos que se hagan dos cosas. Primero, políticas para atender a toda la gente que se siente fuera del sistema: apoyo al sistema educativo, red de protección social, inversión en infraestructuras, vivienda y una distribución más equitativa de la riqueza. Y segundo, tienen que hacer política: hay que explicarle al ciudadano que serán más fuertes si tienen un compromiso con el resto del mundo. Llegue quien llegue al poder, se va a encontrar con una ciudadanía profundamente escéptica con el compromiso internacional.

P. Hay gente que ve con esperanza las elecciones de mitad del mandato. Algunos incluso están convencidos de que será el principio del fin de Trump. ¿Qué expectativas tienes?

R. Hay un alto grado de insatisfacción con decisiones de Trump porque son contrarias a lo que quieren los americanos. La mayoría no quieren una guerra o presencia en Medio Oriente, no quieren incremento del gasto de defensa para luchar en países terceros, ni tampoco quieren invadir naciones extranjeras. Ahora las encuestas dicen que el presidente podría perder las dos cámaras, también el Senado.

P. ¿Pero eso qué significa en la práctica, teniendo en cuenta que Trump está gobernando por decreto?

R. Significa que las dos cámaras podrían obligar a Trump a rendir cuentas, algo que ahora no hace. Es muy probable que le hagan un impeachment y le obliguen a comparecer. Pero no nos olvidemos de que, como dices, llevamos un año y medio y Trump no ha pasado por el Congreso. Y eso no creo que cambie. Quizás nos preparamos para una segunda parte del mandato aún más complicada que la primera.

Arancha González Laya. (Isabel Blanco)

P. ¿En qué sentido?

R. En el sentido de que su mandato se puede convertir en política de la tierra quemada. Él sabe que no puede presentarse a un tercer mandato, así que, si tiene un Congreso hostil, tendrá más incentivos para buscar distracciones, quizás en política exterior.

P. O quizá se dedique a crear una situación de excepción que le permita mantenerse en el poder, ¿no crees?

R. Está claro que está tomando ese camino. Mira la última decisión del Tribunal Supremo, buscando hacer más difícil el acceso al poder para la oposición demócrata. El plan está bastante claro.

P. ¿Qué opinas de lo ocurrido en Venezuela? ¿Crees que este tipo de intervenciones pueden ser efectivas, aunque no sean estéticas, para devolver la democracia a un país?

R. Como alguien que quiere la democracia en Venezuela, ojalá sea así, pero yo no es lo que veo. Volvemos al atajo. Hubo un proceso de negociación denostado que ha sido reemplazado por otro atajo: sacar del país por la fuerza a una persona para que parezca que se ha resuelto el problema y concentrarse en las energías fósiles, en el petróleo. No veo disposición en la Administración estadounidense para conseguir una transición democrática; veo un interés por ordenar un sector y coser un pacto para hacerse con los recursos naturales.

"Trump viaja a ver a Xi Jinping tres veces en un año porque ha entendido le puede hacer daño"

P. ¿Qué opinas de cómo está jugando las cartas María Corina Machado con Trump?

R. Le diría que cuidado con poner todas las cartas en manos de EEUU, porque sus objetivos no son los mismos que los tuyos. Nos pasó a los europeos. Puedes regalarle acuerdos comerciales o comprarle armas y luego te encuentras con que quiere quedarse con Groenlandia o negocia con Rusia un acuerdo comercial. La respuesta en Venezuela tendrá que venir de un diálogo entre fuerzas políticas venezolanas. Creo que usar a EEUU como atajo para evitar esa discusión no va a funcionar.

P. Pasemos a China. Sánchez es el presidente europeo que más veces ha ido a China. Es un movimiento polémico por el sistema político de Pekín, pero también por algo de lo que se habla menos: el encaje económico. Los chinos necesitan vender más y más para mantener su sistema y nosotros necesitamos seguir fabricando.

R. La postura de España no es diferente a la de Alemania, Francia o Italia. Todos tienen el mismo problema: cómo construir una relación funcional con un país que representa un cuarto de la economía mundial y es fundamental para la descarbonización. Durante la época de Biden nos colocamos detrás de EEUU haciendo un doble juego poco creíble: decíamos a Washington que estábamos con ellos para contener a China y luego nos íbamos a Pekín a negociar. El presidente chino nos lo decía abiertamente: "¿Tienen ustedes una agenda distinta o son como los americanos?". Ahora, con un Trump que viaja a ver a Xi Jinping tres veces en un año porque ha entendido que China le puede hacer daño, nosotros quedamos expuestos. Además, cada estado miembro hace su propio hedging: Alemania en industria, España en agricultura... Necesitamos redefinir una estrategia europea: dejar claro que no queremos contener su desarrollo ni desacoplarnos, pero al mismo tiempo poner límites.

P. ¿Qué límites?

R. El primero es que el mundo no puede ser la variable de ajuste de los desequilibrios internos chinos, de su exceso de capacidad industrial sin mercado interior. El segundo es la relación de China con Rusia, que nos impacta en Ucrania. Pero China aprecia la consistencia y desprecia los dobles raseros. Eso de gritar que no hay que ir a China, pero luego ir a la chita callando... Eso no tiene credibilidad.

"Nos dicen que no podemos vivir sin EEUU, que hemos perdido la carrera tecnológica... Hay que acabar con esa trampa de la inevitabilidad"

P. Europa sostiene ahora casi todo el esfuerzo de ayuda a Ucrania en la guerra. ¿Es demasiado optimista pensar que solo con la ayuda europea Ucrania puede ganar o llegar a un acuerdo que no sea una rendición absoluta?

R. Ese es un ejemplo de la "trampa de la inevitabilidad" con la que nos bombardean desde EEUU, Rusia y los antieuropeístas. Nos dicen que no podemos vivir sin EEUU, que Rusia ya ha ganado, que hemos perdido la carrera tecnológica... En Ucrania hemos demostrado que quienes decían que los europeos se cansarían no tenían razón. Hemos entendido que allí se juega nuestro futuro: si permitimos que el vecino defina las fronteras de Europa, nos afecta a todos, de Almería a Helsinki. Estamos demostrando ser capaces de apoyar a Ucrania financieramente y en el sector de defensa, aunque estemos solos. Pero esta guerra no se va a ganar en el campo de batalla, se resolverá en una mesa de negociación. El problema es que Putin llega a esa mesa más fuerte económicamente por el aumento del precio del petróleo debido al conflicto en Ormuz. Eso ha alterado la relación de fuerzas. Los europeos debemos estar unidos y con los deberes hechos para cuando llegue el momento. Cuando somos capaces de hacer cosas como poner 90.000 millones de euros, Rusia no puede ganar esta guerra.

P. Esto enlaza con el rearme alemán. Empezamos a ver señales de preocupación en Francia y en otros sitios.

R. Es lógico. Imaginémonos una Europa que, después de incrementar el gasto militar, se encuentra con un gobierno de Alternativa por Alemania en Berlín y de Agrupación Nacional en París. Lógico que algunos miren con desconfianza. Pero creo que es importante que Alemania haya cruzado el Rubicón de invertir en defensa porque necesitamos capacidad de disuasión; Trump ha debilitado a la OTAN y tenemos que dar una respuesta. La disuasión es defensiva: es decirle al enemigo "si me atacas, vas a perder". Ahora bien, no basta con un rearme nacional, porque lo que se ataca es un espacio llamado Europa. Necesitamos definir una doctrina defensiva común europea. No vale solo con que Francia o Alemania lo hagan individualmente.

"Es importante que Alemania haya cruzado el Rubicón de invertir en defensa porque necesitamos capacidad de disuasión"

P. Parece que por ahora la estrategia de Alemania pasa más bien por rearmar Alemania, no tanto la Unión Europea.

R. El motor industrial europeo está en Alemania; si su industria de defensa avanza, arrastrará al ecosistema europeo, incluidas empresas españolas. Pero no se puede quedar solo en eso. Necesitamos una discusión de capacidades y, sobre todo, una doctrina europea. No basta con una industria nacional potente.

P. Te hago la gran pregunta del año que viene. ¿Quién crees que Agrupación Nacional se hará finalmente con el gobierno de Francia la próxima primavera?

R. Yo creo que en Francia hay juego. En momentos de guerra y alta conflictividad, los ciudadanos quieren seguridad, no eslóganes vacíos; quieren mano firme en el timón y líderes capaces de gestionar. El valor hay que ponerlo en hablar con el ciudadano en los términos que este siente. El ciudadano ve que ocurren cosas muy serias y quiere respuestas a los problemas que vislumbra. Quien le dé eso se llevará el gato al agua.

P. ¿Y crees que Trump puede castigar a España apoyando las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla como amenazan miembros de su Administración?

R. No nos engañemos. Eso es una guerra mediática para causar pánico y exponer debilidades. Yo creo en la madurez de la relación entre España y Marruecos. Ninguno de los dos países tiene interés en entrar en ese tipo de juego que no les sirve de nada a ninguno.